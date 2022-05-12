美國海軍第七艦隊表示，航行符合國際法，展現美國對自由開放印太地區的承諾，並重申會在國際法允許的任何地方飛行、航行及執行任務。解放軍東部戰區新聞發言人施毅指，東部戰區對羅亞爾港號全程跟監警戒，批評美方頻頻滋事挑釁，向台獨勢力發出錯誤訊號，蓄意加劇台海緊張局勢，東部戰區隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權及領土完整。
解放軍航空母艦遼寧號編隊上周進入太平洋，遼寧號已連續多日在台灣附近海域軍演，中方強調是年度例行訓練，不針對任何一方。
中央氣象台本周一組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區受低壓槽影響，未來幾日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州等城市宣佈停課數日應對，但本港未有跟隨，昨天本港多區下雨，市面沒有混亂，學童如常返學，學...
2022-05-12
天舟四號昨日凌晨一時五十六分成功發射升空，開啟中國太空站建造階段任務。搭載天舟四號貨運飛船的長征七號遙五運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，十分鐘後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。飛船入軌後順利完成...
2022-05-11
俄烏戰事在烏克蘭東部持續，烏軍在第二大城哈爾科夫陸續擊退俄軍，有望重奪部份村莊控制權，但在瓦礫中掘出多具平民屍體，當局正加緊進一步搜索。位於烏克蘭東北部哈爾科夫的城市伊久姆，自戰事打開以來就不斷受到襲...
2022-05-12
社交措施逐步放寬，推動買家入市，據《星島地產網》報道，中原市務經理周毅麒表示，荃灣愉景新城2座中層A室，面積682方呎，三房套房間隔，向東南，享開揚市景及山景，獲家庭客垂青，原叫價968萬，議價後減4...
2022-05-12
美國總統拜登表示，考慮取消部份對華進口商品的關稅，以助壓抑美國通脹，刺激恒指在美團（3690）、騰訊（700）等重磅股帶領下升190點，收報19824點，二萬關得而復失，大市成交1261.52億元。摩...
2022-05-12
十六年前，阿仙奴跟熱刺爭英超第四，結果後者在煞科戰發生球員集體食物中毒事件而飲恨。本季英超，兵工廠與熱刺分別靠兩大日韓球星富安健洋及孫興民，再次為聯賽第四鬥到季尾。今晚北倫敦打吡，萬能的藍武士勢封印狀...
2022-05-12
搞笑喪屍劇《食腦喪B》，本周迎來大結局，講到喪屍病毒已蔓延全城，人人自危，何廣沛和蔣志光等主角，為救朱智賢同喪屍展開連場激戰。《頭條》直擊眾主角被喪屍圍咬的精彩場口外，更公開何廣沛偷胸圍斷正俾江嘉敏的...
2022-05-12
昨天大灣區下大雨，區內多個氣象機構之間發生一場「小風波」。事緣中央氣象台本日前組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區近日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州前晚宣佈中小學昨天停課，本港未有跟隨，引起市...
2022-05-12
昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令...
2022-05-12