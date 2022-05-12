美軍艦再次穿越台海

台海軍事活動頻繁，美國海軍羅亞爾港號導彈巡洋艦（圖）周二通過台灣海峽，是繼導彈驅逐艦桑普森號之後，美軍戰艦兩周內再次穿越台海。解放軍航母遼寧號上周進入太平洋後，連續多日展開軍演。



美國海軍第七艦隊表示，航行符合國際法，展現美國對自由開放印太地區的承諾，並重申會在國際法允許的任何地方飛行、航行及執行任務。解放軍東部戰區新聞發言人施毅指，東部戰區對羅亞爾港號全程跟監警戒，批評美方頻頻滋事挑釁，向台獨勢力發出錯誤訊號，蓄意加劇台海緊張局勢，東部戰區隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權及領土完整。



解放軍航空母艦遼寧號編隊上周進入太平洋，遼寧號已連續多日在台灣附近海域軍演，中方強調是年度例行訓練，不針對任何一方。