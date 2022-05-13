日將禁售或放生小龍蝦

日本國會周三通過外來生物法修訂，將禁止銷售或放生巴西龜和小龍蝦，希望減低外來物種對生態環境造成的破壞。小龍蝦本名「克氏原螯蝦」，原產於北美洲，是一種腐食性動物，近年在中國成為熱門的風味美食。據二○一六年的統計，中國在網絡上販售小龍蝦的商戶多達逾一萬七千家，國內小龍蝦養殖場面積不斷成長，更設有小龍蝦試食員一職，小龍蝦產業在中國可謂炙手可熱。



但在中國以外的國家，小龍蝦則是令人頭痛的存在，因為牠擁有驚人的繁殖能力、廣泛的食性以及強韌的生命力，若在一個水域出現，就會對域內其他魚類、甲殼類、水生植物等生物構成威脅，打亂了原本平衡的食物鏈，破壞生態系統。國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組，把小龍蝦列為世界百大外來入侵種，而同樣擁有超強繁殖能力的巴西龜，亦在名單之中。