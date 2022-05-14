俄將報復芬蘭加入北約 ﻿亞速鋼鐵廠爆巷戰 ﻿

俄烏戰事持續，基輔當局仍在努力救出亞速鋼鐵廠守軍，烏軍聲稱擊毀了俄羅斯一艘補給艦。烏克蘭北部切爾尼戈夫有學校受到攻擊，導致三死十二傷。



俄烏雙方部隊在亞速鋼鐵廠爆發巷戰，留守烏軍坦言，面臨彈藥及糧食即將耗盡困境，但會繼續抵禦俄軍攻勢，絕不投降，希望國際社會協助盡快展開撤離行動。基輔表示正與俄方談判，形容此項工作十分艱難，或尋求土耳其介入談判。烏軍表示，海軍成員在一次行動中，擊毀了俄羅斯艦隊最新一艘補給艦「博布羅夫號」，艦身遇襲後起火，被拖回克里米亞半島的塞凡堡。



烏克蘭國家通訊社報道，北部切爾尼戈夫一間高中在周四遭到俄軍導彈攻擊，目前共造成三人死亡，十二人受傷。烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭批評，俄羅斯聲稱只針對軍事設施，但事實上一直對孩子們發動攻擊。針對俄軍被指濫用武力實施暴行，聯合國人權理事會表決通過將展開調查，並加強審查烏克蘭的人權狀況。

俄批西方制裁引全球危機



芬蘭政府表明加入北約立場，俄羅斯外交部發表聲明回應，形容芬蘭加入北約將嚴重破壞雙方關係，以及影響北歐的安全穩定，迫使俄羅斯不得不採取報復性行動，以抵抗對國家安全的威脅。俄羅斯國營天然氣公司將停止波蘭的一段輸氣管道，表示波方營運商遭到俄國制裁，所以不得與其交易，故將停用他們的管道。



俄羅斯總統普京說，西方國家對俄實施嚴厲制裁，令歐羅區的商品價格上升超過百分之十一，正挑起一場全球經濟危機和毀滅性的通脹浪潮，亦將導致貧窮國家面臨饑荒，批評西方犧牲世界其他地區，來維持主導地位。



烏克蘭是全球最大的糧食生產國之一，其中敖德薩港口有二千五百萬噸穀物遭俄軍封鎖，影響到數百萬人的糧食供應。歐盟宣佈會與烏周邊國家合作，協助烏方在未來三個月，出口境內的糧食，以應對危機。



另外，英國昨日宣佈制裁普京「核心圈」的十二名成員，包括其前妻及緋聞女友。