泰國派醫用級大麻鼓勵種植

泰國推廣大麻成為經濟作物，家家戶戶皆可種大麻。自一月成為東南亞首個大麻合法化國家，泰國近日更宣佈，下個月將向全國各個家庭分發免費大麻，共一百萬株，鼓勵民眾種植。



泰國兩年前把醫用大麻合法化，今年一月再將大麻從毒品管制名單移除，民眾通報政府後，可以在家自行種植大麻，但種植的必須是醫用級大麻，並專門用於醫療，經政府進一步許可，也可以用於商業目的，新規定將於六月九日實施生效。



為紀念新規上路，泰國衞生部長加碼宣佈，六月將向全國各個家庭，分發一百萬株免費大麻，鼓勵國民種植大麻，就像「家庭作物」一樣。世界銀行的數據顯示，泰國有三分一的勞動力從事農業工作。衞生部這項措施，有可能讓泰國人民與政府，每年從大麻賺取超過一百億泰銖（約二十三億港元）的收入。