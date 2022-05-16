連日來未有遭俄軍炮擊 ﻿哈爾科夫﻿﻿恢復平靜﻿

俄烏戰事持續，烏軍近日在北部第二大城哈爾科夫展開反攻，消息指烏方已成功收復此地，俄軍轉為主力維持已佔領地區及補給路線，戰爭來到另一個新階段。



美國軍事智庫戰爭研究所分析，俄軍近日面對烏軍的強勢反攻，未有試圖守住陣地，或由於增援能力有限，正持續撤出哈爾科夫周邊地區，認為烏克蘭已打贏哈爾科夫戰役。哈爾科夫市長指，當地連日來都沒有再遭俄軍炮擊，市面已恢復平靜，民眾亦逐漸回城，但預計未來需要大規模重建。



烏克蘭當局表示，俄軍將轉為主力維持已佔領地區及補給路線，戰爭正進入新階段，並將會是艱難和漫長的，但會利用西方提供的軍備，裝備一百萬名戰士，迎接新一場戰事。烏克蘭的工作人員，將在基輔地區死去的俄羅斯士兵裝進屍袋，並放置在冷凍火車車卡存放，等待時機送返給他們在俄羅斯的親人。

戰事料在八月中出現轉折



烏克蘭國防情報局估計，戰事會在八月中出現轉折，並在年底結束，屆時烏克蘭將收回所有失地，包括頓巴斯地區和克里米亞，恢復領土主權；指烏克蘭與俄作戰了八年，認為俄國並沒有外界所認為那麼強大。俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，難以估計戰事完結時間，斥西方對俄羅斯發動「全面混合戰」，強調未來將重點發展與中國、印度、阿爾及利亞，以及波斯灣國家的關係。

芬蘭宣佈將申請加入北約



芬蘭政府昨日正式宣佈將申請加入北約，俄羅斯總統普京日前強調，芬蘭沒有安全威脅，加入北約將會是個錯誤。七大工業國外長發表聲明指，永遠不會承認俄羅斯通過軍事侵略改變的邊界，有需要時會繼續向烏克蘭提供支援，並呼籲中國不要協助俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，亦不要破壞各國的制裁措施。