■一批烏兵帶同塗上國旗黃藍雙色的邊界柱，到達邊境地區重新豎立。

俄羅斯在烏克蘭的戰事受挫，情報估計俄軍已經失去三分之一的地面作戰部隊，北約指俄軍在東部頓巴斯地區的攻勢停滯不前，相信烏克蘭可以取勝。烏軍在北部第二大城哈爾科夫連日收復失地，俄軍後退往北面撤走，一批烏克蘭士兵帶同塗上國旗黃藍雙色的邊界柱，到達邊境地區重新豎立。俄軍在東部頓巴斯地區的戰線亦停滯不前，盧甘斯克州長表示，市郊多處地區仍未失守，約一成地區控制權仍在烏軍手上，並已加強在戰略重鎮伊久姆的部署，以抵禦俄軍攻勢。英美情報分析，俄羅斯在這場戰事或已失去三分之一的地面作戰部隊，過去一段時間都未能奪得烏克蘭更多土地，因此戰力一直在耗損，亦有跡象顯示俄軍開始在親俄地區徵兵。而白俄羅斯在烏克蘭邊境部署特種部隊，並在西部訓練場部署重型武器，使烏克蘭部隊無法調配到東部增援。北約成員國外長在德國柏林開會，秘書長斯托爾滕貝格指出，戰事未有按照俄羅斯原定的計劃進行，奪取首都基輔的行動也以失敗告終，如北約繼續向烏克蘭提供軍事支援，可令烏方取勝。基輔北邊村莊德米迪夫（Demydiv）變成澤國，戰事初期烏軍刻意開啟水壩洩洪，淹沒了村內數千英畝土地，但成功阻擋俄軍攻往基輔。村民指有三分之一的農田已被淹沒，但認為「一切犧牲都值得」，如果當時讓俄軍渡過小河，後果則不堪設想。至今兩個月，村民仍在處理善後淹水。在南部重鎮馬里烏波爾，仍有烏軍留守當地最後據點亞速鋼鐵廠，俄軍持續圍攻。一段無人機拍攝到的片段顯示，俄軍向鋼鐵廠投放燃燒中的彈藥，專家分析認為可能是燃燒彈或白磷彈。雖然白磷未被正式視為化學武器，但人體接觸到會直接造成嚴重燒傷。