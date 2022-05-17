美再傳槍擊案 至少1死5傷

美國最近槍擊案頻頻上演，周日南加州一間教堂發生涉及台僑的槍案，造成一人死亡，五人受傷，槍手被在場人士制服，警方正調查犯案動機。據悉槍手及受害者全是台灣人，他們年齡均超過六十歲。



槍擊發生於當地時間下午約一時三十分，地點為橙縣城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。教堂附近是退休社區，當地政策吸引了大批來自中港台的退休人士定居，而涉事教堂有一個小禮堂提供給台灣人做禮拜。橙縣副警長哈洛克（Jeff Hallock）表示，事發時教堂內有三十至四十人，其中一人用延長線綁住槍手，沒收他的武器。哈洛克讚揚教徒表現英勇，如果沒有迅速行動，可能會造成更多傷亡。