迫員工吃糞 釘書機釘舌頭 台兄弟獲輕判惹眾怒

台灣新竹一對經營工程行的彭姓兄弟，多次虐待毆打邱姓男員工（圖），曾逼他用釘書機釘自己舌頭及吃下糞便。法庭判處彭姓兄弟三十日至四個月刑期，惹民眾不滿判決過輕，批評為「恐龍法官」。



邱男十年前開始在工程行的工作，負責弱電系統安裝等工程事務。彭姓兄弟看見邱男工作不力，又對工程事務說謊，導致工程延誤，去年十月開始多次毆打邱男，包括輪流揮拳痛毆，並強逼他用釘書機釘自己舌頭，邱男忍淚釘了四針。



法官考慮到彭姓兄弟坦承罪行，態度尚可，但雙方未就和解達成共識，各依傷害、強制共四罪把彭姓兄弟判三十日至四個月刑期，但可繳付罰金代替坐監。