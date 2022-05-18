土耳其總統表明 反對芬瑞申請加入北約

芬蘭和瑞典宣佈申請加入北約，遭到土耳其反對，令北約擴張增添變數。土耳其總統埃爾多安態度強硬，表明反對兩國加入，就兩國外長計劃到安卡拉游說，埃爾多安着他們毋須花費心思前來。



土耳其不滿芬蘭和瑞典，過去支援與土為敵的庫爾德族武裝組織。埃爾多安在記者會上指責，芬瑞兩國未有對打擊恐怖主義採取明確立場，並形容瑞典是「恐怖組織的孵化場」，聲稱該國議會內有恐怖份子。他又說，不會同意制裁土耳其的國家加入北約。原因是瑞典在二○一九年暫停向土耳其軍售，反對土國在敍利亞的軍事行動。北歐三國挪威、冰島和丹麥發表聯合聲明稱，如果芬蘭和瑞典在正式成為北約成員國之前，受到襲擊，三國將會盡力提供協助。俄羅斯總統普京周一表示，俄國與芬蘭和瑞典之間沒有爭議，不會因為兩國加入北約而產生問題，但如果北約在兩國領土上擴建軍事設施，莫斯科需要作出回應，北約擴張對俄羅斯來說是一個問題。