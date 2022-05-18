英再多四人染猴痘

英國最近出現猴痘個案，猴痘是一種人畜共患的傳染病，通常出現在非洲地區。英國衞生安全局表示，再多四人感染猴痘，令近期的病例累計增至七宗。



當局指，四宗新增個案患者均是男性，他們都是同性戀或雙性戀者，但近期沒有去過非洲，與之前三名患者亦無任何關係，正追蹤他們是如何染病，呼籲民眾如果發現皮膚不尋常出疹或病變，應盡快求醫。世衛周一確認，在五月七日接獲通報一例猴痘確診病例，該名患者曾到訪尼日利亞，於五月四日返回英國，確診後已立即接受隔離。當局針對個案接觸者展開追蹤，迄今沒有人報告出現類似症狀。尼日利亞的傳染源頭不明，世衛警告該國存在持續傳播風險。猴痘的感染症狀類似天花，會出現發燒、頭痛、肌肉痛、疲勞及淋巴結腫大等病徵，並引起惱人的皰疹。