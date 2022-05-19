烏方表示將與俄交換戰俘 ﻿亞速鋼鐵廠最後一批守軍﻿﻿送進監獄﻿

俄烏日前達成協議撤離亞速鋼鐵廠守軍，繼前日撤出二百六十名士兵後，再有巴士接載更多士兵到親俄地區，據悉他們被送到一座監獄。烏克蘭表示雙方將進行戰俘交換，但俄羅斯方面未有證實這個說法。



﻿俄羅斯聲稱，有六百九十四名留守亞速鋼鐵廠的烏軍投降，當中八十人是傷者，已將五十一人送醫。俄羅斯計劃定性鋼鐵廠內大部份守軍所屬的亞速營為恐怖組織，獲撤離的士兵將面臨審判或處決，聯邦偵查委員將調查烏方在頓巴斯地區對平民犯下的罪行，並就此對士兵作審訊。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京承諾，會依照國際準則對待這批士兵。

俄外長：不會做「順從的啞巴」



國際刑事法院派出四十二人團隊，前往烏克蘭調查俄羅斯可能犯下的戰爭罪行，形容這是該法院歷來最大規模的部署。美國亦將成立一個新的單位，調查、記錄及公佈俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行。烏克蘭國會人權專員德尼索娃指出，有三千多名馬里烏波爾居民被俄軍關押在一個「過濾監獄」，他們在抵達過濾監獄前受到長達數小時的審訊和電擊酷刑，呼籲國際社會介入調查。

戰事繼續在烏克蘭多個地區展開，跡象顯示俄軍已擴大導彈攻擊範圍。北部切爾尼戈夫一條村莊被導彈擊中，造成八人死亡，十二人受傷。東部頓涅茨克一個城鎮亦遭到襲擊，導致一人喪生，及一名九歲兒童受重傷。



俄羅斯宣佈與烏克蘭的談判破裂，外長拉夫羅夫認為，烏克蘭實際上已經退出和談，並批評美國和英國指導烏克蘭與俄方的談判。而參與談判的烏方官員則表示，和談進度需要視乎戰事發展，指俄羅斯一直停留在舊有想法，認定烏克蘭存在納粹主義，但強調任何戰爭都要透過和談結束。



拉夫羅夫指，西方試圖用霸權體系取代多極化，強迫所有國家都要按照他們訂定的規則行事，然而，中國等國成功利用西方自身經濟遊戲規則擊敗對方，西方便決定改寫規則，他認為有自尊的大國是不會做「順從的啞巴」。﻿