瑞芬提交加入北約申請書

芬蘭和瑞典昨日正式向北約提交加入申請書，北約秘書長斯托爾滕貝格表示歡迎兩國加入。不過新成員國加入北約，需要三十個成員國一致通過，預料要花上一段時間處理，包括說服持反對立場的土耳其。



芬蘭總統尼尼斯托和瑞典首相安德松，計劃於十九日與美國總統拜登會面，討論加入北約及跨大西洋關係等問題。就土耳其反對兩國加入一事，安德松重申，瑞典反對及打擊所有形式的恐怖主義，並支持歐盟及北約制訂的恐怖組織名單。



尼尼斯托透露，上個月曾與土耳其總統埃爾多安討論芬蘭加入北約事宜，當時埃爾多安明確表示支持，雖然對方現在有不同意見，但對兩國將獲得土耳其支持抱樂觀態度。