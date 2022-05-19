「伊利沙伯線」揭幕式 英女皇驚喜現身

下個月就是英女皇伊利沙伯二世登基七十周年白金禧年慶典，九十六歲的英女皇確診新冠肺炎後，已鮮有公開露面，周二突然出席以她命名的「伊利沙伯線」揭幕儀式。有皇室記者感到意外，認為女皇似乎希望以行動表示自己行動無礙，有餘力參加下個月的慶典。「伊利沙伯線」揭幕儀式原定只有愛德華王子出席，女皇身穿鮮黃色套裝和帽子，笑容滿臉、精神奕奕，在愛德華王子陪同下現身活動。她手持枴杖遊覽車站，向在場民眾打招呼，又嘗試使用車站內的售票機，雖然只短暫逗留了十分鐘，但為大家帶來一個大驚喜。英國首相約翰遜和倫敦市長簡世德亦有出席揭幕儀式。