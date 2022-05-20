烏啟動新籌款計劃 舒夫真高擔任大使

烏克蘭總統澤連斯基宣佈，啟動全球籌款平台UNITED 24，並委任前足球名將舒夫真高（圖）擔任籌款大使，協助國家重建工作。舒夫真高表示，自己的首要任務是幫助烏克蘭，稱「每一份捐款都是無價」。舒夫真高從倫敦飛到基輔與澤連斯基會面，接受委任成為籌款大使。他指捐款會直接進入烏克蘭國家銀行，然後分配給戰爭援助工作，他感謝總統的信任，給予他這份崇高的榮譽。舒夫真高又讚揚澤連斯基留下來保衞國家，令烏克蘭人民團結。四十五歲的舒夫真高曾是AC米蘭和車路士名將，二○一二年正式宣佈掛靴後，舒夫真高選擇從政，加入了反對派烏克蘭前進黨，亦成為烏克蘭國家隊主教練。