﻿烏盼交換戰俘﻿﻿助守軍回家﻿

俄烏達成艱難的撤離談判，被困於亞速鋼鐵廠的烏方守軍陸續撤出，烏克蘭希望以俄軍戰俘換取守軍回家，但俄羅斯暫時扣押這批士兵，並透露將對他們作出審訊。



俄羅斯國防部稱，自星期一以來，共有一千七百三十名烏軍從亞速鋼鐵廠投降，其中新增八十名傷兵，需要住院治療的會送往醫療機構。早前已有五十一名傷兵送院，其餘全部士兵相信被送往俄方控制地區的一座監獄。克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕回應，俄羅斯會否視這批士兵為戰爭罪犯，但指出這批走出鋼鐵廠的守軍不是撤離，而是繳械投降。頓涅茨克地區親俄領袖普希林表示，指揮官和亞速營的高級將領並未出來，強調投降的戰犯和民族主義者，命運將由法庭決定。



俄羅斯國營電視台播出一名退休上校霍達雷諾克（Mikhail Khodarenok）的採訪，霍達雷諾克指，即使大家不想承認，但俄羅斯在戰事失利，已導致經濟和政治上的孤立，全世界都在對抗俄羅斯，國家需要尋找解決方法。



俄羅斯宣稱，正在烏克蘭使用一款新的高性能雷射武器，可以在五秒內燒毀五公里外的無人機，俄方稱這款武器作「扎地拉」（Zadira）。烏克蘭總統澤連斯基表示，愈多的政治宣傳，愈清楚顯示俄羅斯在戰事上已別無選擇，可見對方的任務徹底失敗。



烏克蘭審理首宗俄軍涉嫌觸犯戰爭罪行的案件，被告為二十一歲的俄羅斯軍士，他承認在戰爭初期殺害一名手無寸鐵的六旬男子。克宮回應指沒有收到案件的任何信息，強調不接受任何俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行的指控，稱大多數指控都是烏方自編自導自演。