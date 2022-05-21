俄軍稱將審問亞速鋼鐵廠戰俘

俄烏戰事持續近三個月，烏方遭到猛烈轟炸，多人喪生；俄羅斯聲稱，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠累積有逾一千七百名烏克蘭軍人已投降，他們被帶到俄羅斯控制的烏國領土，死守逾八十五天的烏克蘭亞速營上尉帕拉瑪在社交網站發佈影片稱「榮耀歸於烏克蘭」，並透露正在執行一項特別任務，但不會分享細節。



烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾市，自俄羅斯入侵烏克蘭以來一直飽受轟炸和圍困，俄羅斯日前宣稱已掌控馬里烏波爾市，僅剩烏克蘭守軍最後據點亞速鋼鐵廠。

烏俄經過多日談判，俄方同意讓亞速鋼鐵廠的傷兵撤離，烏方雖然希望以俄軍的戰俘交換亞速鋼鐵廠的傷兵，但是俄軍一直沒有明確答覆，並將傷兵帶到俄羅斯控制的烏國領土，聲稱會審問他們。