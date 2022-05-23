俄須離烏克蘭才可復談判 烏軍武器補給﻿﻿﻿遭摧毀﻿

俄烏戰事踏入第三個月，俄軍加強攻勢誓取烏東，並將目標鎖定軍事設施，摧毀烏軍的武器補給。莫斯科指烏克蘭基本上已經放棄和談，烏克蘭回應透露有意繼續談判，前提是俄軍必須離開烏克蘭。



俄軍在過去數日加強烏克蘭東部的攻勢，烏克蘭總統澤連斯基形容戰況非常艱難，部隊在努力抵抗。烏東大部份地區爆發激戰，包括烏軍在盧甘斯克的最後據點北頓涅茨克，當地官員稱受到毀滅性攻擊，周六最少有六人死於戰事，其中兩名死者是在學校地下室避難時被殺。



俄羅斯鎖定烏克蘭的軍事設備攻擊，摧毀了烏軍在敖德薩的一個特別行動基地，另有大批從歐美運抵基輔的軍備遭巡航導彈炸毀。西北部城鎮羅夫諾的一個軍事設施亦被導彈擊中，造成六人受傷。

永久禁近千美公民入境



亞速鋼鐵廠撤離行動結束，莫斯科指烏克蘭守軍已經投降，並宣佈完全解放馬里烏波爾，但未有說明這批離開鋼鐵廠的烏軍未來去向。俄方談判官員透露，莫斯科正考慮以其中屬亞速營的守軍，交換與俄羅斯總統普京關係密切的烏克蘭富商梅德韋丘克。



烏克蘭總統顧問波多利亞克表示，基輔不會再向俄羅斯妥協，即使讓步也不會結束戰爭，強調俄軍必須離開烏克蘭，才可能恢復談判。澤連斯基指，烏克蘭希望取回所有東西，但俄羅斯並不希望交回任何一樣，因此最後須在談判桌上結束一切。



俄羅斯反制西方制裁措施，宣佈一項大規模的旅遊禁令，永久禁止九百六十三名美國公民及二十六名加拿大公民入境俄國。名單上包括美國總統拜登及其兒子亨特、副總統賀錦麗、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀及加拿大總理杜魯多的妻子等。俄羅斯交通部長薩維利耶夫承認，西方的制裁破壞了俄羅斯所有物流通道，正考慮其他貿易路線。

