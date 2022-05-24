批烏拒對話欲凍結談判 ﻿俄「焦土戰術」﻿﻿攻北頓涅茨克﻿

俄烏在東部頓巴斯地區激戰，俄軍向北頓涅茨克發動強攻，烏方官員指俄羅斯實行「焦土戰術」，北頓涅茨克或成為第二個馬里烏波爾。



烏克蘭總統澤連斯基表示，東部的戰事每天造成五十至一百條生命逝去，他們在最困難的方向保衞烏克蘭。暗示俄烏雙方在東部激烈交戰，軍隊傷亡人數慘重。



外媒形容北頓涅茨克或成下個馬里烏波爾，俄軍正鎖定該地發動猛攻，周末有數十幢民宅受損，一道連接毗鄰城市的橋樑遭毀。盧甘斯克州長表示，俄軍正在使用「焦土戰術」，故意要摧毀北頓涅茨克。他指出，莫斯科從哈爾科夫撤走的部隊、協助圍困馬里烏波爾的部隊，以及親俄分離主義民兵，現在都已經集合到頓巴斯地區。



南部重鎮馬里烏波爾已完全落入俄方手中，當地官員指，俄軍在加快速度帶走居民到俄控地區，星期六就有三百多名居民被帶到頓涅茨克地區一條村莊，當中有五十五人是兒童，另外五萬名被帶到俄國境內的居民，當局正尋找他們的下落。

烏：俄方須離開才有談判機會



俄方談判代表團團長梅津斯基質疑，烏方代表團不尋求繼續對話，是希望凍結談判，強調俄方永遠不會拒絕談判，重啟和談的機會在烏方手上。烏方談判人員日前表示，拒絕向俄羅斯作出任何土地上的讓步，俄軍必須離開烏克蘭才有可能繼續談判。澤連斯基坦言，曾經以為可以透過對話結束衝突，但現階段面臨十分複雜的情況。



波蘭總統杜達到訪基輔，他感謝烏克蘭守護歐洲，指有人要求基輔與俄羅斯總統普京談判，並作出一些讓步，令人感到不安，強調只有烏克蘭人才可以決定烏克蘭的未來，並承諾會全力支持烏國加入歐盟。資料顯示，波蘭已接收超過三百萬名烏克蘭難民。



烏克蘭國會通過延長戒嚴令及總動員令至八月二十三日。德國四月底宣佈向烏克蘭提供重型武器，據悉柏林將於七月直接交付十五輛獵豹防空坦克，以及超過五萬發彈藥給基輔。

