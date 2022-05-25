烏只願會見普京重啟和談 澤連斯基籲國際加強對俄制裁



烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方加強對俄制裁，包括禁運俄羅斯石油，並強調只願會見俄羅斯總統普京討論停戰，但與俄方重啟談判十分困難。



澤連斯基向瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表視像講話，稱世界不能被野蠻力量統治，呼籲國際社會加強對俄羅斯的經濟制裁，包括實施石油禁運、封殺俄國所有銀行及完全截斷與俄羅斯的貿易，讓侵略者明白對鄰國發動野蠻戰爭將有甚麼後果。

他指，俄軍以頓巴斯地區為目標，承認目前情況不妙，但烏克蘭別無選擇，只能奮戰到底；亦證實俄軍上周攻擊一個位於北部切爾尼戈夫的軍營，造成八十七名烏軍喪生，是自戰事以來最多傷亡的一次襲擊。澤連斯基說，重建烏克蘭的工程規模龐大，希望各國積極參與戰後重建。



此外，澤連斯基提出重啟和談的條件，強調他唯一願意會見只有普京，無意與其他中間人或俄國官員會面，因為只有普京可以決定一切，如果在沒有他的情況下討論結束戰事，將無法有定論，而唯一可以放在談判桌上的議題就只有停戰。但隨着看見愈來愈多俄軍暴行，與俄羅斯談判變得更加困難。



俄羅斯資深外交人員邦達列夫，辭去駐聯合國日內瓦辦事處顧問一職，坦言不同意及不贊成莫斯科現行政策，形容二月二十四日國家出兵烏克蘭，是他從事外交工作二十年來感到最羞恥的一天。俄羅斯外長拉夫羅夫形容，西方國家患上「俄羅斯恐懼症」，當局正致力從其他途徑，尋找替代西方進口貨物的方法，強調必須停止依賴西方，保護國家安全和經濟發展。拉夫羅夫指西方採取「獨裁者的立場」，如果西方提出與俄重建關係，會認真考慮是否有需要，目前莫斯科將專注發展與中國的關係。



首位被烏克蘭起訴犯下戰爭罪行的俄兵希希馬林，在上周受審時承認開槍射殺一位手無寸鐵平民，並向死者遺孀道歉。烏克蘭法庭裁定希希馬林罪成，判處終身監禁，希希馬林律師表示將會上訴。