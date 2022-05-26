■是次槍擊案為德州史上最嚴重的一次槍擊事件。

拉莫斯（Salvador Ramos）

美國德州一間小學周二發生嚴重槍擊案，二十一人在事件中喪生，十八歲男槍手被警察當場擊斃。美國總統拜登發表全國電視講話，形容是次槍擊案是「大屠殺」，呼籲國會盡快通過加強管制槍械法例。槍擊案發生在當地時間周二上午，涉事的羅布小學位於德州尤瓦爾迪縣，距離聖安東尼奧以西約一百三十五公里，鄰近墨西哥邊境。德州警方指，槍手犯案時持一支手槍和一支AR15步槍，身穿避彈衣，相信他是單獨犯案，在到達小學前先向其祖母開槍，再駕車往現場闖入多間教室開槍，警察到場後將他擊斃。槍手祖母現時情況危殆，事件共造成十九名小學生及兩名教師死亡。據悉，羅布小學有五百多名二至四年級學生就讀，他們年齡大概七至十歲，其中九成學生是拉丁裔，大部份來自經濟困難家庭。當地教育局指，原定周四是暑假前最後的上學日，現在全區學校即時提早放暑假。當局確認槍手是一名十八歲的美國公民拉莫斯（Salvador Ramos），他就讀當地高中，在年滿十八歲生日當天買下犯案槍支，當局正調查犯案動機。拉莫斯犯案前三天曾在社交平台發佈兩支步槍的照片，並標籤一名網友，向其透露自己有個小秘密想告訴她，但該網友指自己並不認識槍手，回覆他只是希望可以盡力阻止事情發生。拉莫斯身邊的人憶述，他在校時曾被取笑衣著和家庭經濟狀況，自此就很少出現在學校，平時較沉默寡言，不喜歡透露太多個人情況。拜登返華盛頓後，隨即就事件發表全國電視講話。拜登形容事件是另一場大屠殺，為美麗而無辜的小朋友感傷心。他表示，一名十八歲少年可以輕易買下兩支步槍，顯然存在錯誤，強調問題出在管制方面呼籲是時候行動，改革槍械法例。