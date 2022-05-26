俄軍再猛攻烏克蘭東部

俄軍繼續在烏克蘭東部發動猛攻，襲擊三十九處目標，造成十四名平民死亡，十五人受傷，多幢民宅、醫院、工廠和火車站等受到破壞。烏方指，俄軍出動二十五個營級戰鬥群，無間斷轟炸北頓涅茨克市中心，在反擊行動摧毀俄方多架坦克及裝甲車，並擊落一架攻擊機。



俄羅斯國防部長紹伊古稱有意放緩攻勢，讓平民撤離。他說俄軍不會攻擊可能存在平民的基建，只會用高精準度武器打擊敵方軍事目標，強調俄羅斯會繼續特別軍事行動，直至完成所有任務。



烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾已落入俄方手中，受戰事影響當地九成建築遭到破壞。市長顧問安德魯申科表示，救援人員近日清理一座民宅的瓦礫期間，在地底發現二百具屍體，大部份已經腐爛甚至傳出惡臭。他指，當地居民不願意配合俄軍要求收屍，所以屍體一直無人清理，形容馬里烏波爾已變成為一個大型墳場。