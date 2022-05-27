英准車路士賣盤 阿巴莫域治不會獲益

英超批准美國商人托特伯利為首的集團，以四十二點五億英鎊收購車路士。英國政府周二簽發許可證，批准車路士賣盤。



英國體育大臣杜慧詩表示，對交易不會令原班主阿巴莫域治（見圖），或其他受制裁個人得益，感到滿意。英國政府發言人強調，交易收益將用於烏克蘭人道主義救援，阿巴莫域治同意將交易款項捐作慈善。



阿巴莫域治因俄羅斯入侵烏克蘭，遭英國政府制裁列入制裁名單，資產被凍結，並須要由英國政府開出特別執照，才可以維持車路士營運，在有關執照下，車路士的營運受到限制，包括不能出售新的比賽門票。預計完成賣盤後，車路士將可以回復正常運作。