撰文談如何殺親夫 小說內容成真 美作家槍殺枕邊人罪成

戲劇從現實生活而來，但小說故事竟也成真。一名美國言情小說作家曾寫下一篇文章，講述如何謀殺親夫，七年後其丈夫被槍殺身亡，該作家今被判罪成。



這位名為南西（Nancy Crampton Brophy）的作家，主要創作男女感情糾葛的故事，涉及犯罪、懸疑和謀殺的內容。她在二〇一一年曾在網上發文，寫下《如何謀殺你老公》（How to Murder Your Husband）一文，提出謀殺枕邊人的動機包括經濟、欺騙、外遇和家暴，還分析不同謀殺手段的優劣，像是用刀的話會弄得到處都是血，用槍枝則須有一定的射擊技巧。巧合的是，七年後南西的丈夫被槍殺身亡。



南西的丈夫丹尼爾（Daniel Brophy）生前在俄勒岡廚藝學院工作，南西被指在二〇一八年六月二日，向着丹尼爾背部開槍，導致他當場慘死。檢察官認為，南西的行兇動機是由於經濟陷入窘境，丈夫死後她可獲得一百五十萬美元的保險金，因此將她逮捕。不過，法官則裁定不能把南西寫的《如何謀殺老公》一文當作證據，因為它是多年前在寫作研討會上的創作。



監視器畫面拍到南西出現在案發地點，她辯稱是為了構思故事內容而到那附近找靈感，而警方認為是兇器的槍枝，是她為撰寫小說而購入，否認為了保險金殺害丈夫。南西遭逮捕後關押在監獄，在一次與獄友的交談中，南西無意間描述了犯案經過，成為案情逆轉的契機。俄勒岡州波特蘭陪審團周三花了八小時，對南西做出有罪判決。