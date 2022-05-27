俄取消參軍年齡上限增兵力 ﻿烏軍﻿﻿擊落俄方皇牌飛行員﻿

俄烏戰事第三個月，烏軍宣稱擊落一名俄方高級飛行員；俄軍繼續猛攻烏東，北頓涅茨克形勢險峻，超過九成地區已被俄軍控制。俄羅斯取消參軍年齡上限，擬增加兵力。



烏軍宣稱，俄羅斯空軍前少將卡納馬特·博塔舍夫（Kanamat Botashev），在周日擊落的蘇-25攻擊機中陣亡，博塔舍夫退休前曾擔任航空團指揮官，同時也是狙擊手級精銳飛行員，成為戰事中陣亡的最高級飛行員。



俄羅斯繼續加強烏克蘭東部攻勢，周三砲擊頓巴斯地區四十多個城鎮，四十七處包括住宅和學校遭到破壞，造成至少五名平民死亡，十二人受傷。烏軍形容，俄軍不惜代價攻打位於盧甘斯克的主要城市北頓涅茨克，下星期將會是關鍵，俄軍如果在周末前仍未取下北頓涅茨克，就會失去動力。盧甘斯克州州長指，北頓涅茨克情況嚴峻，俄軍不斷發砲並從空中投下炸彈，蓄意攻擊民眾藏身地點，目前超過九成地區已被俄軍控制。

歐盟批俄封鎖烏港口 恐造成糧食危機



另外，俄羅斯議會通過取消參軍年齡上限，現役軍人可延至五十歲退役，原定參軍年齡為十八至四十歲。俄羅斯總統普京首次探望在戰事中受傷的士兵，他在莫斯科一間軍方醫院與傷兵握手，讚揚他們是英雄。



歐盟批評俄羅斯封鎖烏克蘭的港口，導致大量穀物無法出口，恐造成糧食危機。俄羅斯副外長魯登科表示，已準備好提供一條海上走廊，讓船隻可以安全離開，但條件是西方各國要撤銷對俄羅斯的制裁措施。扎波羅熱州親俄管治當局指，當地和俄方取得控制的赫爾松州，將不會重歸基輔政權控制，稱烏克蘭將永久失去亞速海的港口。普京簽署法令，簡化扎波羅熱和赫爾松居民取得俄國護照的程序，烏外交部批評，此舉嚴重侵犯主權和領土完整，有違國際法。