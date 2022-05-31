南韓國防部教材視北韓為敵人

南韓國防部在軍人思想教育教材中，加入把北韓視為敵人的內容，以落實新政府加強軍人精神戰鬥力的政策。



國防部表示，本月九日向南韓官兵發放的教材內容包括，視北韓的挑釁為南韓的安全威脅，只要這個威脅持續存在，朝軍和北韓政權就是韓軍的敵人。南韓軍方於二○一九年已將北韓列為軍事威脅對象，要求軍人具備堅決應對北韓挑釁或敵對行動的態勢和能力。



另外，韓聯社報道指，國防部亦在評估是否將「視北韓為敵」列入今年國防白皮書，正就此事收集各界意見。