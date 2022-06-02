美將向烏軍提供重型武器 北頓涅茨克工業設施毒氣洩漏



俄羅斯在烏克蘭的軍事行動取得優勢，美國宣佈向烏軍提供重型武器，盼扭轉局勢，結束戰爭。烏克蘭表示，俄軍已控制東部重鎮北頓涅茨克大部份地區，其中一座工業設施被擊中，釋出有毒氣體。



美國總統拜登在《紐約時報》撰文，宣佈決定向烏克蘭提供更先進的火箭系統和彈藥，讓烏克蘭擁有更多談判籌碼，以迫使俄羅斯結束戰爭。新一批武器將包括烏克蘭多次要求的M142多管火箭系統，系統射程最高可達八十公里，是美方至今提供給烏克蘭射程最遠的武器。華府強調，不容許烏克蘭把戰事擴大，已獲得基輔承諾不會將武器用於攻擊俄羅斯境內目標。其餘的軍備包括空中監視雷達、反坦克和反裝甲武器等。

俄軍繼續在盧甘斯克重鎮北頓涅茨克發動猛攻。盧甘斯克州長蓋戴透露，俄軍已經控制北頓涅茨克大部份地區，企圖包圍所有守軍，市內九成建築受損，其中一座工業設施被擊中，漏出有毒的硝酸，呼籲居民不要離開住所。蓋戴又指，市內仍有約一萬五千名平民未獲撤離，批評俄方沒有提供人道走廊，持續的轟炸亦導致無法運送人道補給品。烏克蘭總統澤連斯基斥俄攻擊化學工廠是「瘋狂」的行為，指俄軍盲目轟炸。

烏克蘭南部多個被俄軍佔領的城市，網絡遭到中斷，民眾面臨資訊封鎖，須交出護照資料，才可以向俄軍購買電話卡。另外，烏克蘭法院宣佈第二宗針對俄軍戰爭罪行的裁決，兩名承認違反戰爭法的俄軍，各被判監十一年半。