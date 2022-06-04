英情報指俄兩周內控制頓巴斯地區 ﻿北頓涅茨克﻿﻿八成地區失守﻿

俄烏戰事踏入第一百日，俄軍已經控制烏克蘭五分之一土地，烏東重鎮北頓涅茨克八成地區失守，有一萬二千人被困城內。烏軍則重奪南部赫爾松部份村莊。



烏克蘭總統澤連斯基在盧森堡議會發表視像演說時表示，包括被俄羅斯吞併的克里米亞、親俄份子控制的東部地區和俄軍入侵所得的領土，烏克蘭全國約有五分之一領土被俄羅斯佔領，現時的戰線長度超過一千公里。自俄軍入侵以來，近一千二百萬名烏克蘭人流離失所，超過五百萬人離開國家，而俄軍則有逾三萬人陣亡。

烏軍重奪南部赫爾松部份村莊



俄烏部隊繼續在東部作戰，盧甘斯克州州長蓋戴表示，俄軍連日圍攻北頓涅茨克，目前已控制八成地區，部份烏軍退到更有利的陣地，其他部隊繼續在市內作戰。蓋戴指，不少平民躲進北頓涅茨克一間化工廠，裏面有一個蘇聯時代興建的防空洞，稱不肯定廠內是否仍有化學品殘留，擔心俄軍砲擊會引發大爆炸，危及避難的平民。英國情報指，俄方很大機會在未來兩星期，可以完全控制頓巴斯地區。



烏軍策動反擊，在被俄軍佔領的赫爾松地區，奪回至少八平方公里領土，部份村莊亦重新落入烏軍手上。當局表示，烏克蘭目前每日有六十至一百名軍人陣亡。此外，俄軍飛彈擊中南部尼克拉耶夫住宅區，多座民居受損，至少兩名平民死亡。



俄羅斯批評，美國向烏克蘭提供多管火箭系統，是令局勢火上加油。俄羅斯太平洋艦隊昨日起，展開一連八日的軍事演習，共有四十艘艦艇及二十多架飛機參與。另外，美國再對俄實施新制裁，將飛機製造廠、船廠和研究機構等實體列入貿易黑名單。