拜登籲國會 立法加強管制槍械

美國槍擊案頻發，總統拜登發表全國演說，呼籲國會立法加強管制槍械，指人民有權擁有及攜帶武器的憲法第二修正案並非絕對。



拜登形容，造成多人傷亡的槍擊案，令美國很多日常地方變成殺戮戰場，反問國民願意接受多少次大屠殺，認為情況是夠了，是時候行動。他促請民主、共和兩黨就加強管制槍械達成共識，即使不能完全禁止攻擊型槍械，也應立法把購買這種武器的法定年齡，由現時的十八歲提高至二十一歲，及加強買槍人士的背景審查。



在拜登發表演說同日，曾發生槍擊事件的紐約州通過加強槍械管制議案，立法禁止未滿二十一歲人士購買或擁有半自動步槍，議案會交由州長霍楚爾簽署生效。法案同時要求任何購買半自動步槍的人，都必須持有槍牌。