任睇No.1
  • 29º
  • 82%
  • 2022年6月4日 星期六
熱門： 陳國基劉梓浩許智峯強尼特普長索島

日報新聞 > 國際

拜登籲國會 立法加強管制槍械

2022-06-04 列印
■拜登形容，造成多人傷亡的槍擊案，令美國很多日常地方變成殺戮戰場。
Previous Next

美國槍擊案頻發，總統拜登發表全國演說，呼籲國會立法加強管制槍械，指人民有權擁有及攜帶武器的憲法第二修正案並非絕對。

拜登形容，造成多人傷亡的槍擊案，令美國很多日常地方變成殺戮戰場，反問國民願意接受多少次大屠殺，認為情況是夠了，是時候行動。他促請民主、共和兩黨就加強管制槍械達成共識，即使不能完全禁止攻擊型槍械，也應立法把購買這種武器的法定年齡，由現時的十八歲提高至二十一歲，及加強買槍人士的背景審查。

在拜登發表演說同日，曾發生槍擊事件的紐約州通過加強槍械管制議案，立法禁止未滿二十一歲人士購買或擁有半自動步槍，議案會交由州長霍楚爾簽署生效。法案同時要求任何購買半自動步槍的人，都必須持有槍牌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd