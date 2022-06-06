烏東500年歷史修道院大火 基輔西方武器受俄導彈襲擊

烏克蘭首都基輔受襲，傳出多次爆炸聲，俄軍隨後表示在行動中，摧毀了西方提供的武器。烏東前線北頓涅茨克仍然激戰，消息指烏軍反擊取得進展，目前俄烏兩軍在當地各佔領一半土地。



基輔當地周日清晨傳出多次爆炸，天空冒起濃密黑煙。基輔市長克利奇科表示，俄軍發射多枚導彈襲擊基輔，暫時沒有接獲死亡報告，一人受傷送院。隨後，俄羅斯國防部發表的一份聲明指出，在軍事行動中炸毀了西方提供給基輔的坦克及裝甲車。針對美國將向烏克蘭提供多管火箭系統，俄羅斯總統普京警告，如果烏克蘭真的獲得這種武器，俄羅斯會攻擊那些未曾攻擊的目標。普京早前表示，俄軍的防空系統能夠輕易摧毀烏克蘭的武器，就如壓碎果仁一樣。



盧甘斯克州州長蓋戴表示，北頓涅茨克現時被俄軍和烏軍各佔據一半土地，坦言情況困難，俄軍一度曾取得七成土地，烏軍近日的反攻取得成果。烏軍指，俄軍增援部隊獲空襲支援，在北頓涅茨克和利斯坎斯科與守軍爆發巷戰。兩個城市是烏軍在盧甘斯克州的最後據點。俄羅斯國防部指，烏克蘭部隊在北頓涅茨克的戰事損失慘重，有部隊損失九成兵力。



另外，烏東一座有約五百年歷史的修道院遭到炮轟，葬身火海。烏克蘭總統澤連斯基斥責，俄軍清楚知道他們在攻擊甚麼目標，但並不在乎是否會變成廢墟，呼籲聯合國教科文組織取消俄羅斯的成員資格。



法國總統馬克龍表示，雖然俄羅斯出兵烏克蘭犯下歷史錯誤，但重要的是不要羞辱俄羅斯，這樣當戰事停止的時候，才能夠透過外交途徑尋求出口，又指相信法國可以扮演調解角色。烏克蘭外長庫列巴對馬克龍的言論表示不滿，指俄羅斯是自取其辱，要求避免羞辱俄羅斯，只會令提出這項要求的國家丟臉。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，歐盟的石油禁令不會對俄國構成任何影響，反令能源價格上升，預料今年的石油出口利潤會大幅增長。