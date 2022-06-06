美國同日兩宗槍擊案 共4死19傷暫無人被捕

美國亞利桑那州鳳凰城一座購物中心發生槍擊案，造成一死八傷，暫時未有人被捕，警方呼籲公眾提供資料。這宗槍擊案發生在當地時間周六凌晨一時許，購物中心內有約一百人出席派對，現場爆發打鬥，並演變成槍擊事件。一名十四歲少女在事件中喪生，另外八名傷者中，有兩名女傷者情況嚴重，他們年齡界乎十七至二十四歲。



美媒報道指，警方未能即時找出疑犯，目前正在收集目擊者的證詞，呼籲公眾提供案件有關資料。鳳凰城市長回應事件，慨嘆美國似乎無法可以有一天，是沒有大規模的槍擊事件，指時間已經不多了，國家必須立即改變。



另外，費城市中心亦在同日發生槍擊案。大批市民趁周末外出，不料有人持槍向人群開火，造成三死十一傷。在場警員與槍手駁火期間，槍手藏匿在人群中逃去，當局未能成功將他逮捕到案。

