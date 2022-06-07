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約翰遜面臨不信任動議逼官

2022-06-07 列印
■約翰遜需要在投票中取得至少一百八十票，才能夠保住首相及保守黨黨魁的職務。
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英國首相約翰遜面臨不信任動議。保守黨下議院黨團、一九二二委員會主席布雷迪表示，已接獲超過一成五黨內議員的正式信函，達到啟動不信任動議的門檻。投票在本港時間周二凌晨進行，保守黨三百五十九名下議院議員有權投票，而投票結果公告時間將另行通知。

約翰遜需要在投票中取得至少一百八十票，才能夠保住首相及保守黨黨魁的職務。約翰遜上任後帶領英國成功脫離歐盟，因防疫期間在首相府違規舉辦派對，導致民望插水，加上英國通脹已升至四十年新高，社會不滿情緒逐漸上升。
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