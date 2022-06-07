尼日利亞教堂遇襲 至少50死多人受傷

非州尼日利亞一座教堂周日遇襲，造成至少五十人死亡及多人受傷，當中包括多名兒童。總統布哈里譴責襲擊，形容是針對信徒、令人髮指的殺戮案件，國家不會向邪惡屈服。



尼日利亞西南部翁多州的一座天主教堂，在周日早上舉行主日彌撒期間，遭數名身份不明的武裝份子闖入，他們引爆多個爆炸裝置後，向在場信徒亂槍掃射，之後逃離教堂。目擊者表示看見至少有五名槍手。據悉，主持儀式的神父被擄走，該神父是當地的國會議員。

目前尚未有人承認責任，當局展開調查。梵蒂岡教廷表示，教宗已獲悉襲擊事件，會為遇難者祈禱。



尼日利亞西南部被視為國內較穩定地區，少見槍擊或炸彈襲擊等暴力活動，翁多州州長要求相關部門協助恢復社會秩序，並呼籲民眾保持冷靜。