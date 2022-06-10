普京促西方撤制裁才出口糧食 ﻿全球3億人﻿﻿面臨糧食短缺﻿

俄烏戰爭引發全球糧食危機，聯合國估計今年底可能超過三億人面臨糧食短缺。俄羅斯總統普京威脅西方國家，須撤銷制裁才會出口糧食。



聯合國秘書長古特雷斯提交第二份俄烏衝突報告，估計已有十六億人受到戰事形成的不同範疇影響，擔心糧食短缺及貧窮問題進一步惡化，會引起社會和經濟混亂，促請各國立即採取應對行動。古特雷斯指，戰爭或令陷入糧食危機的人口增至四千七百萬人，年底可能超過三億人。



普京稱西方國家必須撤銷所有制裁措施，否則俄羅斯將不向國際市場出口糧食。克里姆林宮發言人佩斯科夫指，航運保險和付款，以及船隻進出歐洲港口，都受到現時的制裁措施影響。俄羅斯外長拉夫羅夫就說，俄方已經準備好解封糧食出口，但首先需要烏方移除港口附近的水雷，確保航行安全。

澤連斯基籲中國發揮影響力



烏克蘭外長庫列巴回應，烏方一直有透過聯合國商討解決問題，相信航運安全路線將得到土耳其海軍保護。烏方指責，俄軍刻意製造障礙，奪取糧食市場控制權，並在糧食短缺問題上勒索歐洲；烏國港口遭到俄軍封鎖，無法出口糧食，但俄羅斯卻能運出偷取的糧食儲備。



戰事方面，烏克蘭總統澤連斯基說，北頓涅茨克之戰將決定頓巴斯地區命運，預料會是俄羅斯入侵以來最困難的一場戰役，又呼籲中國發揮大國影響力，敦促俄羅斯停火。盧甘斯克州州長蓋戴表示，當地大部份城市已經落入俄軍手中，再沒有機會拯救被困的居民，但烏軍正在保衞北頓涅茨克，俄羅斯完全控制北頓涅茨克的說法言之尚早。烏軍暫時由市中心撤退，守住工業區，雙方激戰下兩個陣營均損失慘重。