南韓大邱市辦公樓遭縱火 7死41傷

南韓大邱市一幢七層高的辦公大樓起火，造成至少七人死亡，四十一人受傷。當局表示，縱火疑犯在大火中喪生，令調查陷入困難。

疑犯大火中喪生



發生火警的大樓鄰近地方法院。當地消防部門表示，大樓二樓一間律師辦公室是最先起火的位置，經確認後，事件共造成七人死亡，包括身份未明的男疑犯，另外至少四十一人受傷，其中二十六人已送到附近醫院接受治療。在短時間造成大量傷亡的原因，當局解釋是由於起火樓層未有安裝灑水器，據悉所有遇難者均是在二樓發現。警方指出，閉路電視顯示疑犯離開家中時，雙手拿著明顯可以用來放火的容器，目前正在調查疑犯的犯案動機，法醫團隊亦已到場協助調查。