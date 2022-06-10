紐西蘭擬農業碳排定價 要求農民為牲畜碳排付費

紐西蘭政府公佈一項為農業碳排放定價的計劃草案，要求農民從二○二五年起，就牛羊的碳排放量支付費用，希望藉此減少溫室氣體。



紐西蘭的溫室氣體總量近一半來自農業，其中以甲烷為主，源頭是牛羊打嗝時會產生大量甲烷。紐西蘭政府周三公佈的計劃草案，建議向農業碳排放定價，要求農民從二○二五年起，按照單一指標，周期性支付牲畜碳排放費用。農民可以使用飼料添加劑，或在農場內植樹來抵銷碳排，措施收入將全數用於為農民提供研究、開發及諮詢服務。



紐西蘭的牛羊總數加起來有三千六百萬，比國家人口五百萬還要多幾倍。這項提案將令紐西蘭成為全球第一個，要求農民為牲畜碳排付費的國家。