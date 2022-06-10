#MeToo主角溫斯坦再面臨性侵訴訟

掀起#MeToo全球反性侵浪潮的荷里活過氣金牌經理人溫斯坦（Harvey Weinstein），將被英國起訴於一九九六年夏天，在倫敦猥褻侵犯一名女子。



英國皇家檢控署周三決定，授權倫敦都會區警察局以二十六年前性侵一名女性的兩項罪名，起訴前荷里活金牌經理人溫斯坦。都會區警方指出，溫斯坦涉及兩宗案件，發生時間在一九九六年七月三十一日至八月三十一日，女受害人現時已經五十多歲。



年屆七十歲高齡的溫斯坦在美國被捲入一連串性侵和強姦醜聞，二○二○年二月被判性侵罪成，入獄二十三年，現時在加州一所監獄內服刑，他提出的上訴上周被駁回。至今有接近九十名女子聲稱曾被溫斯坦侵犯，包括巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。