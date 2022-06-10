難民船出生非裔女嬰 獲西班牙國籍

一名在難民船出生的非洲女嬰，獲西班牙政府破例給予國籍。法院指這是為了女嬰可以獲得公平對待。



該名女嬰的母親來自非洲喀麥隆，在二○一八年五月乘船橫渡地中海，偷渡前往歐洲，在船隻駛近西班牙海岸時誕下女嬰。兩母女其後在西班牙南部港口塔里法登陸，獲准留下並交由司法部門處理她們的個案。北部吉普斯夸省法院裁定，考慮到該名女嬰的最佳利益，決定給予她西班牙國籍，稱如果不這樣做，會令女嬰受到不公平對待及剝奪她的基本權利，例如接受教育的機會。現行法例下，任何人在西班牙境內出生，也不一定能夠自動獲得西班牙國籍，申請入籍需要父母都是西班牙人，或者其中一方已是西班牙公民。