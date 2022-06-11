﻿普京自比彼得大帝：﻿﻿奪回俄屬地無不妥﻿

俄烏戰事持續三個多月，主要戰場轉往烏東，俄軍現階段目標攻下北頓涅茨克，掌控頓巴斯地區。俄羅斯總統普京以沙皇彼得大帝戰績，暗喻奪回原本屬於俄羅斯的土地並無不妥。



﻿普京周四在一場對年輕企業家的演說中，將自己比作十八世紀沙皇彼得大帝，提到彼得大帝當年宣佈定都聖彼得堡，沒有一個歐洲國家承認該地屬於俄羅斯，彼得大帝於是收回當地及加強防衞。普京評論，彼得大帝沒有從別國奪取任何東西，只是把原本就屬於俄羅斯的東西拿回。分析認為，普京似乎在暗示西方，俄羅斯透過戰爭奪得的地區，雖然現在不獲承認主權，但隨著歷史更迭終究會屬於俄羅斯。

澤連斯基簽令制裁普京等人



針對經濟問題，普京說俄羅斯的經濟是開放的，即使歐美不與俄貿易，俄國還是可以選擇其他國家，強調不會犯下經濟鐵幕的歷史錯誤，相信撤出的外國企業會感到後悔，因為俄羅斯是一個充滿潛力的國家。歐盟實施俄羅斯石油禁令，油價不斷攀升，普京指切斷俄羅斯能源供應的做法不能持續多年。



烏克蘭總統澤連斯基簽署總統令，制裁普京、克里姆林宮發言人佩斯科夫、俄羅斯外長拉夫羅夫和國防部長紹伊古等三十五名俄國官員。另外，地方官員指出，經過困難的激戰，烏東戰略重鎮北頓涅茨克大部份地區已落入俄軍手上。烏克蘭憂慮西方國家會出現「戰爭疲勞」，各方希望得到的結果不同，或削弱擊退俄羅斯侵略的決心。



兩名英國人及一名摩洛哥公民為烏軍作戰被俘虜，親俄的頓涅茨克共和國最高法院裁定，他們企圖以武力推翻政權和作為僱傭兵罪成，判處死刑。兩名英籍烏軍在缺乏物資下於馬里烏波爾投降，堅稱他們是合法服役。英國表達高度關注，重申戰俘權利不應受到政治目的剝削，促請俄方遵守日內瓦公約。﻿