國會山莊暴亂聽證會 特朗普親信稱不信選舉舞弊

負責調查去年美國國會山莊騷亂案的眾議院特別委員會，周四直播首場公開聽證會。委員會公開多段從未曝光的片段，顯示前總統特朗普的親信，並不相信總統大選存在舞弊。委員會主席湯普森批評，特朗普企圖發動政變，推翻拜登政府。



拜登勝選後，特朗普多次指控大選舞弊，亦在騷亂前發表煽動性演說，將支持者情緒推高。聽證會公開當時特朗普政府關鍵人物的證詞或公開聲明的影片，其中前司法部長巴爾在影片中指出，前年大選存在舞弊的講法是胡說八道，特朗普女兒伊萬卡亦表示認同巴爾。



湯普森批評，當日的暴力事件不可能是群眾自發參與，而是一場企圖政變，目的是推翻拜登政府，威脅民主，而特朗普正是陰謀背後的核心。屬共和黨的眾議員切尼指，是特朗普召集騷亂份子，引發衝突，又指特朗普在得知暴動群眾高喊「吊死彭斯」時，竟回應稱「也許支持者的想法是對的」。