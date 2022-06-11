台東六米長超巨「地震魚」游上岸

台東一名村民釣到一條長達六米的巨型「地震魚」，由於深海生活的魚類較少游上海岸，人們通常認為會伴隨地震發生，但專家就指該說法沒有根據。



該名村民在周四下午二時多，於台東縣太麻里鄉海邊釣到一條俗稱「地震魚」的勒氏皇帶魚，魚身長近六米，重約七十八公斤，他表示，與魚對抗四十分鐘才將牠拉上岸，稱全程「好過癮」。同場的釣客嘖嘖稱奇，爭相與魚合照，並即場分享滋味。