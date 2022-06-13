逾萬女員工起訴同工不同酬 Google付1.18億美元和解

代表一萬五千五百名現任和前任女員工，起訴科技巨擘Google的律師事務所表示，Google已同意支付一億一千八百萬美元，就性別歧視的訴訟達成和解。



訴訟案的原告包括經理、工程師、營業代表等職位的女性，她們指控Google對待男女員工同工不同酬，在同類職位中，女性年薪比男性少約一千七百美元。除了同工不同酬，Google亦被指控剝奪女性員工升遷機會，以及資格與薪酬不對稱等。Google的和解協議涉及二百三十六個不同職位的女性。

兩間美國原告律師事務所在聲明中稱，除賠償金外，一名獨立專家將負責分析Google的招聘做法，一名獨立勞工經濟學家則會審查該公司的薪酬平等研究。上述和解協議仍須得到法官的批准，初步批准的聆訊定於六月二十一日舉行。