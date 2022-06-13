氣象局對加州北部、中央谷地和東南部沙漠地區發出高溫警告。美國加州、內華達州、亞利桑那州、德州等西南部地區，自月初起持續高溫，比以往夏季更早受熱浪侵襲，當局呼籲民眾減少室外活動。美國過熱致死的人數比其他天氣相關災害高出許多，科學家們表示，由於氣候變化加劇。
熱浪侵美西南 鳳凰城高溫46度
氣象局對加州北部、中央谷地和東南部沙漠地區發出高溫警告。美國加州、內華達州、亞利桑那州、德州等西南部地區，自月初起持續高溫，比以往夏季更早受熱浪侵襲，當局呼籲民眾減少室外活動。美國過熱致死的人數比其他天氣相關災害高出許多，科學家們表示，由於氣候變化加劇。
加收200元 坐足90分鐘應付巡查 炒場黨陪玩賺多筆
炒場黨搶運動場地牟利，市民嬲嬲，康文署無符。署方上月初出新招，規定租場者必須親身到場並留足全場，場地職員更實地抽查，但「道高一尺，魔高一丈」，有波友稱草地足球場炒風熾熱，不少炒家索性現身，並坐足全場，...
2022-06-13
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中國海關指驗出禁藥 台石斑魚今起禁銷大陸
內地當局以多次驗出孔雀石綠及結晶紫等禁藥為由，宣佈今日起暫停台灣石斑魚輸入。台灣養殖戶憂心忡忡。中國海關總署十日發佈通知稱，因多次檢出禁用藥物，自十三日起暫停台灣地區石斑魚輸入大陸。台灣的行政院長蘇貞...
2022-06-13
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逾萬女員工起訴同工不同酬 Google付1.18億美元和解
代表一萬五千五百名現任和前任女員工，起訴科技巨擘Google的律師事務所表示，Google已同意支付一億一千八百萬美元，就性別歧視的訴訟達成和解。 訴訟案的原告包括經理、工程師、營業代表等職位的女性...
2022-06-13
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必嘉坊‧曦匯示範單位全面睇
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
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受累美加息升溫 內地穩增長力撐 恒指本周料先苦後甜
美國通脹未見頂，出乎預期再創40年新高，重燃進取加息憂慮，適本周美國議息增添幾分不明朗，港股反彈動力勢受外圍影響。但證券界人士認為，美股跌勢對港股影響較小，市場主要持續關注中國經濟復甦及對監管放寬取態...
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秘魯出線之戰 耆兵滅「鼠」
今晚世界盃南美洲和亞洲附加賽，秘魯於卡塔爾艾雷恩中立場鬥澳洲。秘魯有名將荷西古里路缺陣，幸有另一老射手拿柏度拿狀態大勇，今仗可望擊敗防守不穩的袋鼠軍團，贏得決賽周倒數第二張入場券，客勝去馬。（香港時間...
2022-06-13
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投資百萬美容王國已頂讓 黃智賢拒談蝕住走：唔回應嘞
新冠肺炎肆虐近三年，美容院不斷被逼停業，本年初第5波疫情反覆，高峰期美容業停業3個月，《頭條日報》收到獨家消息，連環幾波疫情，令黃智賢（Ben）迫不得已放棄辛苦建立咗4年嘅美容王國，數月前已低調地將醫...
2022-06-13
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鄭國成（Joe Cheng） - 健康人生贏得起｜「成」中熱話
「健康人生贏得起」是富通保險的經營理念，蘊含着我們的態度和誠意，而對廣大市民、客戶、員工及所有合作夥伴而言，更是個承諾。最近，我們製作了全新的電視廣告，帶出箇中意義，大家可以透過以下的QR Code重...
2022-06-13
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
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