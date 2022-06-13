熱浪侵美西南 鳳凰城高溫46度

美國西南部遭熱浪侵襲，多個城市都錄得高溫。鳳凰城錄得攝氏四十六度高溫，創一九一八年以來最高紀錄；拉斯維加斯錄得四十三度，亦創下六十六年來的最高紀錄。國家氣象局表示．這兩個城市的氣溫還有可能繼續攀升。



氣象局對加州北部、中央谷地和東南部沙漠地區發出高溫警告。美國加州、內華達州、亞利桑那州、德州等西南部地區，自月初起持續高溫，比以往夏季更早受熱浪侵襲，當局呼籲民眾減少室外活動。美國過熱致死的人數比其他天氣相關災害高出許多，科學家們表示，由於氣候變化加劇。