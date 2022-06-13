英擬將難民送盧旺達遭炮轟

為處理非法移民問題，英國政府將安排尋求庇護的偷渡難民，送到非洲盧旺達安置。政策受到包括聯合國難民署在內多個人權組織批評，報道指皇儲查理斯亦私下多次表達反對。有慈善組織和工會入稟法院阻止政策實施，指出盧旺達的庇護程序有缺陷，有可能把尋求庇護人士轉送往會逼害他們的國家，違反英國人權法中的保障。英國高等法院駁回禁制令申請，指目前沒證據顯示盧旺達會這樣做，並接納政府有關政策涉及重大公眾利益的說法。政策最快周二開始實施。英媒報道，皇儲查理斯私下多次對有關做法表達反對，形容是駭人聽聞。