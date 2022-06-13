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美周末多地示威遊行要求立法管制槍械

2022-06-13 列印
■華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥等城市在周末都有示威集會或遊行要求政府正視槍支改革。
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美國近月發生多宗槍擊案，華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥等城市在周末都有示威集會或遊行，民眾要求政府正視槍支改革，促請國會通過加強槍械管制的法案。行動由二〇一八年帕克蘭市高中槍擊案生還者創立的組織發起，預計全國周末有約四百五十場集會。組織成員指責國會領袖對槍械管制的不作為，正殺害美國人，不會再容許議員坐視不理，否則會投票將他們踢出國會。

有四萬人冒雨參加在華盛頓紀念碑的國家廣場集會。華盛頓哥倫比亞特區市長鮑澤發言時，表示已經受夠，她以市長和作為母親的身份，代表數以百萬美國人及各地市長，要求國會履行職責，保護民眾及孩子免受槍支暴力。已故黑人民權領袖馬丁路德金的孫女尤蘭達亦有發言，稱加強槍械管制與政治立場無關，而是關乎道德及對錯，要展現出勇氣行動。

目前眾議院已通過涉及收緊槍械管制的法案，包括上調購買半自動步槍的年齡限制，但參議院民主共和兩黨議員則未達成共識。
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