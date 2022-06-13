美周末多地示威遊行要求立法管制槍械

美國近月發生多宗槍擊案，華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥等城市在周末都有示威集會或遊行，民眾要求政府正視槍支改革，促請國會通過加強槍械管制的法案。行動由二〇一八年帕克蘭市高中槍擊案生還者創立的組織發起，預計全國周末有約四百五十場集會。組織成員指責國會領袖對槍械管制的不作為，正殺害美國人，不會再容許議員坐視不理，否則會投票將他們踢出國會。



有四萬人冒雨參加在華盛頓紀念碑的國家廣場集會。華盛頓哥倫比亞特區市長鮑澤發言時，表示已經受夠，她以市長和作為母親的身份，代表數以百萬美國人及各地市長，要求國會履行職責，保護民眾及孩子免受槍支暴力。已故黑人民權領袖馬丁路德金的孫女尤蘭達亦有發言，稱加強槍械管制與政治立場無關，而是關乎道德及對錯，要展現出勇氣行動。



目前眾議院已通過涉及收緊槍械管制的法案，包括上調購買半自動步槍的年齡限制，但參議院民主共和兩黨議員則未達成共識。