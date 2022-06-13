俄烏戰爭加劇糧食短缺

俄烏戰爭引發全球糧食危機，有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭，在戰事下港口被封鎖無法出口糧食，更傳出俄軍使用燃燒彈摧毀小麥田。烏克蘭指出，黑海港口城市尼古拉耶夫倉庫的二十五萬至三十萬噸糧食，在上周末被俄軍炮火損毀，當中大部份是小麥和粟米，又指責俄軍使用被禁制的燃燒彈，在烏克蘭收成前摧毀小麥田。



俄烏兩軍繼續在烏東戰略重鎮北頓涅茨克戰鬥，消息指當地一座化工廠遭到俄軍炮擊，漏出數噸石油引發大火，廠內有約八百人避難，傷亡未明。親俄武裝份子表示，留守工廠的烏軍要求提供人道走廊撤離，但強調不會輕易放行。雙方軍備在激戰下快速消耗，英國國防部指，俄軍或會依賴大殺傷力的舊式武器，攻擊烏軍地面目標；而烏軍非常依賴西方供應武器，每日需要發射五千至六千枚炮彈，面對俄軍強大兵力，烏軍的彈藥即將耗盡。