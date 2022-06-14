普京籲國民要團結一致 ﻿俄賀國慶﻿﻿於烏佔領區升旗﻿

俄羅斯在國慶日於烏克蘭的佔領區升起國旗，俄羅斯總統普京呼籲國民要團結一致。戰事方面，俄軍摧毀烏東戰略城市北頓涅茨克一座橋樑，試圖切斷該市與外界連繫。



﻿俄羅斯多地周日舉行「俄羅斯日」慶祝活動，紀念一九九○年六月十二日脫離蘇聯獨立。在二○一四年被俄羅斯兼併的克里米亞，軍方儀仗隊在街上巡遊，民眾駐足觀賞；烏克蘭多個被俄軍佔領的地區，升起俄羅斯國旗，包括烏東親俄地區和早前透過戰事奪取的南部重鎮馬里烏波爾。



普京向國民致賀辭時，再提及沙皇彼得大帝，讚揚他是偉大的改革者，改善國家多個生活層面，並建立了強大的陸軍和海軍，雖然至今仍有人質疑他的改革，但彼得大帝確實令俄羅斯成為了世界大國。普京強調團結對國家、社會和人民的重要性，呼籲俄羅斯民眾保持團結一致。



俄烏兩軍繼續在北頓涅茨克戰鬥。當地親俄官員指，俄軍已包圍有烏軍和民眾藏身的一座化工廠，相信留守的烏軍將被迫投降。盧甘斯克州州長戴蓋表示，圍困的說法不實，但附近街道持續爆發激烈巷戰，市內連接另一城市利西昌斯克的一座橋樑遭俄軍炸毀，最後一座橋亦正遭受猛擊，北頓涅茨克恐將被切斷補給路線和撤離通道。



國際特赦組織發表一份四十頁報告，指控俄羅斯犯下戰爭罪行，在烏克蘭第二大城哈爾科夫找到證據顯示，俄軍使用被廣泛禁用的集束炸彈（cluster munitions）殺害平民。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯自入侵以來共發射超過二千六百枚巡航導彈，反映烏克蘭需要先進的導彈防禦系統，希望西方可以繼續向烏克蘭提供武器，盡快結束戰事。﻿