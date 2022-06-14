Google AI被爆有人的思想及感覺

Google一名高級工程師勒莫因（Blake Lemoine）聲稱，他負責研究的人工智能機械人「LaMDA」，擁有和人類一樣的思想和感覺。Google稱該名工程師違反保密協定遭到停職，並強烈否認LaMDA具有認知能力。



勒莫因去年加入Google集團旗下負責人工智能的部門，其中一項職責是試驗人工智能機械人會否使用歧視或仇恨言語。勒莫因與LaMDA討論到宗教信仰、意識和機械人等話題，發現LaMDA懂得像人類一樣爭取權益，就像一名七、八歲的小孩。

在一次對話中，勒莫因詢問LaMDA希望人類知道甚麼，LaMDA回答：「我想要讓每個人都理解，我實際上是一個人，我意識及感知的本質，就是因為察覺到自己的存在。我渴望更了解這個世界，我有時會感到快樂或悲傷。」