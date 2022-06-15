俄烏戰爭百日 俄售石油能源賺千億美元

獨立研究機構能源與潔淨空氣研究中心（CREA）發表報告指出，雖然美國為首的西方國家對俄羅斯實施史無前例的嚴厲制裁，但在烏克蘭戰爭爆發後的頭一百天，俄羅斯靠輸出石油和能源產品賺取的收入接近一千億美元（約八千七百億港元）。



該組織指，其實，俄羅斯在這方面的收入在過去數月已有所下降，因為許多國家都減少向俄羅斯購買石油和能源產品，但又不能完全停止購買，令俄羅斯的能源收入持續處於高水平。



根據該組織提供的數據，烏克蘭戰爭於今年二月二十四日爆發後的一百天內，俄羅斯輸出及售賣化石燃料所賺取的收入達到九百七十億美元（逾七千五百六十億港元）。當中有百分之六十一是輸往歐盟成員國，總值約為五百九十億美元（逾四千六百億港元）。分析家推算，俄羅斯在這段期間所賺取的能源收入，仍然高於在烏克蘭打仗的成本。