法德意領袖將晤澤連斯基 ﻿美再向烏﻿﻿提供10億美元軍援﻿

俄烏戰事繼續在北頓涅茨克展開，烏軍無視俄方最後通牒，持續發動反擊。美國宣佈再向烏克蘭提供額外十億美元的軍事援助；法德意三國領袖抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤連斯基會面。



據報俄軍已佔領北頓涅茨克八成地區，並摧毀市內連接外界的所有橋樑。俄方呼籲退守到阿佐特化工廠的烏軍棄械投降，烏軍選擇無視最後通牒，未有於周三早上限期前舉白旗。當地軍隊表示，他們沒有被俄軍圍困，正持續展開反擊。外界估計，廠內有五百多名平民被困，包括四十名兒童。聯合國稱情況令人擔憂，被困人士面臨缺水缺糧以及惡劣的衛生環境，擔心重演馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的情況。

烏軍持續發動反擊



美國總統拜登宣佈，將向烏克蘭額外提供十億美元的軍事援助，其中包括十八門榴彈炮、三萬六千發榴彈炮彈藥及兩套「魚叉」海岸防禦系統等，並提供醫療用品、糧食及現金等人道援助。白宮聲明表示，拜登與澤連斯基通電話，重申支持及協助烏克蘭捍衛民主、國家主權及領土完整。澤連斯基形容美國的支持前所未有，令他們更加接近共同戰勝俄羅斯。



美國國防部長奧斯汀在布魯塞爾舉行的北約防長會議，與近五十個國家的代表商討協調烏克蘭防衞工作。奧斯汀強調，不能在關鍵時刻鬆懈，否則將要付出高昂代價。針對烏克蘭稱只收到要求的一成武器，與會的美國參謀長聯席會議主席米利表示，沒有任何武器是靈丹妙藥，正確使用就能夠消滅一定數量的目標，相信烏克蘭有能力持續戰鬥下去。



法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨以及意大利總理德拉吉已經抵達基輔，預料可能要求烏克蘭重啟與俄羅斯的談判。