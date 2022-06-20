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日報新聞 > 國際

拜登證實 將與習近平通話

2022-06-20 列印
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日前消息透露，美國總統拜登與國家主席習近平將在今夏對話。拜登周六證實上述消息，他表示很快會同習近平通話，但未透露實際時間。

拜登說，目前正在考慮是否解除部份對華關稅，形容正在決定過程之中。美國財長耶倫早前指出，美國通脹正處於不可接受的水平，她提出取消部份對華關稅以緩和情況，冀保護美國消費者和企業的利益。
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